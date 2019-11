Michael Jackson: in arrivo un biopic firmato da Graham King, produttore del film sui Queen, Bohemian Rhapsody.

Un nuovo biopic arriverà presto nei cinema di tutto il mondo, dedicato questa volta all’unico e inimitabile Re del pop: Michael Jackson. La notizia riferita dall’Hollywood Reporter rimbalaza dall’America grazie anche alla squadra che sta realizzando la pellicola.

Al suo interno vi sarebbe infatti anche Graham King, proprietario della GK Films e soprattutto produttore di Bohemian Rhapsody, il film pluripremiato dedicato alla vita dei Queen e in particolare del loro leader Freddie Mercury.

Michael Jackson: un biopic in arrivo

La sceneggiatura della nuova pellicola, a quanto pare, sarà firmata da John Logan, storico collaboratore del regista Martin Scorsese. A quanto pare, la trama partirà dall’infanzia dell’indimenticabile Michael fino alla sua tragica scomparsa nel 2009, toccando tutti i momenti più importanti della sua carriera sia nei The Jackson 5 che da solista.

Una carriera che tra alti e bassi lo ha visto diventare la più grande popstar di sempre, grazie anche al capolavoro Thriller, apice della sua vita artistica.

La notizia più importante, però, è che il film ha avuto il benestare degli eredi del cantautore americano, al contrario di altri progetti dedicati a Jacko degli scorsi anni…



Leaving Neverland: la controversia continua

Nonostante la scomparsa, il ricordo di Michael è sempre vivo, e non solo per la sua arte. Ultimamente l’artista è stato omaggiato da un musical che debutterà nel 2020 a Broadway.

A far discutere della sua vita è stato però soprattutto il documentario Leaving Neverland, proiettato dalla HBO lo scorso marzo, per l’irritazione degli eredi di Michael, che hanno intentato causa al noto broadcaster americano. Una denuncia che ha dato vita a una dura e aspra battaglia legale che potrebbe continuare ancora per molto tempo.

