Tiziano Ferro: su Amazon Prime Video potrebbe arrivare presto un documentario su di lui. E intanto spuntano novità sulla sua partecipazione a Sanremo.

Nuove indiscrezioni emergono sui prossimi progetti riguardanti Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina potrebbe presto essere protagonista di un documentario in esclusiva per Amazon Prime Video. Una grandissima novità per tutti i suoi fan, che potrebbero finalmente dare un’occhiata alla sua vita dietro le quinte.

Non solo Amazon. Continuano a susseguirsi le indiscrezioni riguardo il suo coinvolgimento a Sanremo 2020. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un duetto con Jovanotti.

Tiziano Ferro: un documentario su Amazon Prime Video?

Secondo quanto riferito DavideMaggio.it e Libero, Amazon Prime Video starebbe lavorando su due produzioni esclusive per l’Italia, una dedicata al celebre chef Carlo Cracco e un’altra proprio sul noto cantautore di Latina.

Un progetto su cui al momento si conoscono pochi dettagli, ma Rockol testimonia di come spesso Tiziano sia negli ultimi eventi promozionali seguito dalle telecamere. Gli indizi sembrerebbero dunque costituire una corposa prova.



Tiziano Ferro

Tiziano Ferro a Sanremo

E intanto, si continua a parlare anche della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ormai certa. Secondo l’Adnkronos, l’ipotesi più calda al momento sarebbe quella di un duetto con l’altro ospite d’onore, Jovanotti. I due hanno infatti collaborato in una traccia di Accetto miracoli, Balla per me.

Ricordiamo che Tiziano Ferro manca dal Festival dal 2017, quando rese omaggio al grande e indimenticabile Luigi Tenco cantando la sua celebre Mi sono innamorato di te.

Sul palco dell’Ariston nel 2020 promuoverà con tutta probabilità il suo prossimo tour negli stadi, TZN2020, che lo vedrà protagonista per una mega festa dedicata ai suoi 40 anni. Un modo come un altro per ripercorrere con i suoi fan la sua carriera attraverso le sue canzoni più famose.

Di seguito l’audio di Balla per me: