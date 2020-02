Gli Stooges festeggiano i 50 anni del loro secondo album, Fun House, realizzando una box deluxe con contenuti speciali.

Gli Stooges festeggiano il 50° anniversario del loro secondo album, Fun House, con una ristampa di lusso in arrivo il 17 luglio con Rhino. La vasta collezione comprende 15 LP, inclusa la versione originale dell’album in studio, insieme a brani rimasterizzati di recente, tagliati a 45 giri e inseriti su due LP per ottenere la massima qualità audio.

Gran parte del cofanetto, tuttavia, è dedicata alla prima uscita in vinile di The Complete Fun House Sessions, che include ogni singola ripresa, in ordine, dalla realizzazione di Fun House, insieme all’audio dei 39 minuti della band ambientato a New York City nell’agosto 1970.

Il cofanetto contiene anche un mix del singolo Down On The Street /I Feel Alright“.

Gli Stooges festeggiano i 50 anni dell’album Fun House

Gli Stooges festeggiano i 50 anni del secondo Fun House. Il nuovo box contiene 15 LP, con brani rimasterizzati e materiale di alta qualità, come vi anticipavamo.

Ma aspettate, c’è ancora di più! Oltre alle chicche sonore già citate, il box vanta una manciata di bonus, come poster, un tappetino e un adattatore 45 giri.

C’è, anche, un opuscolo di 28 pagine con foto rare e note di copertina dettagliate, con un saggio di Henry Rollins e parole di colleghi artisti leggendari come Flea, Joan Jett, Shirley Manson, Duff McKagan, Thurston Moore, Tom Morello, Karen O, Steven Van Zandt e Mike Watt.

Il video della deluxe edition:

La box dovrebbe costare intorno ai 400 dollari, circa 370 euro. Tuttavia, in onore dell’anniversario, saranno rese disponibili solo 1.970 copie del cofanetto, il che rende la ristampa qualcosa di decisamente raro. Si può già prenotare la box in preordine.

Stooges, la mostra gratuita a Detroit

Se vi capita di essere in viaggio verso gli Stati Uniti, sappiate che Third Man Records ospiterà una mostra Fun House nel suo Cass Corridor, a Detroit, tra il 17 luglio e il 7 agosto 2020.

La mostra speciale è gratuita e conterrà oggetti personali della band, oltre a musica e pezzi aggiuntivi della collezione privata del gruppo.

Forse includerà alcune di quelle magiche spiderwebs che Iggy Pop era solito fumare.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/iggyandthestooges

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/iggyandthestooges