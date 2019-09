Gemitaiz e MadMan, Scatola nera: la data di uscita e la traclist del terzo album congiunto dei due amatissimi rapper.

Continua la carriera congiunta di Gemitaiz e Madman. Dopo Detto, fatto del 2012 e Kepler del 2014, è in arrivo in questo 2019 il loro terzo album insieme, Scatola nera.

Il disco, anticipato dal singolo di grandissimo successo Veleno 7, verrà presentato dal vivo anche in due grandi appuntamenti live nel 2020, il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Milano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo album.

Gemitaiz e MadMan, Scatola nera: uscita e tracklist

La data di uscita di questo nuovo album è il 20 settembre 2019. Sulla tracklist invece non si hanno grandi dettagli, se non la presenza di Veleno 7.

Brano da oltre 1 milione e 800mila stream si Spotify in 24 ore, prodotto da PK e Mixer T, Veleno è il settimo capitolo della lunga saga portata avanti da Gemitaiz e Madman dal 2009 al 2016.

Di seguito il cliccatissimo video del singolo dei record firmato dal duo di amatissimi rapper:

Gemitaiz: incidente a Milano

L’annuncio dell’arrivo del nuovo album arriva tra l’altro a pochi giorni dal brutto incidente stradale che ha coinvolto Gemitaiz e un altro rapper, Venerus.

I due erano fermi a un semaforo a Milano, quando un uomo li ha colpiti con la sua auto. Fortunatamente, Gemitaiz non ha riportato alcun danno, mentre Venerus ha avuto alcuni problemi fisici.

Dopo l’incidente, il rapper ne ha approfittato per mandare un bel messaggio ai suoi fan: non bevete prima di guidare. L’artista ha fatto intendere, infatti, che l’uomo dell’incidente, tra l’altro era un loro fan, era sotto effetto di alcolici al momento dell’impatto. Parole importanti per sensibilizzare ancora una volta le persone sulla pericolosità del guidare privi di lucidità.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Gemitaiz/

