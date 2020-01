In arrivo Bowie – Stardust, Raygubs & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti di David Bowie: una graphic novel che ripercorre la vita del Duca Bianco.

Il 10 gennaio 2020, a quattro anni esatti dalla morte di David Bowie, è in arrivo in America (ma anche in Italia) la biografia a fumetti del Duca Bianco. Una graphic novel imperdibile per tutti gli appassionati del leggendario e geniale artista britannico.

S’intitola Bowie – Stardust, Raygubs & Moonage Daydream ed è stata sceneggiata da Steve Horton e disegnata da Michael e Laura Allred. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo omaggio alla memoria di un artista che non ci abbandonerà mai del tutto.

David Bowie: la biografia a fumetti

La vita di David Bowie diventa un fumetto grazie a Steve Horton, Michael Allred e Laura Allred. Nella graphic novel dedicata al mitico Duca Bianco si ripercorre la sua carriera partendo dai primi anni, quelli più duri, fino all’exploit degli anni Settanta e alle sperimentazioni dei decenni successivi.

Il tutto ovviamente senza dimenticare di raccontare la storia degli alter ego di Bowie, su tutti l’iconico Ziggy Stardust.



David Bowie

David Bowie: Blackstar

L’8 gennaio 2016, nel giorno del suo compleanno 69esimo compleanno, David diede alle stampe il suo venticinquesimo album, Blackstar. Due giorni dopo terminò la sua vita.

Il disco è diventato così un vero testamento. Il suo ultimo capolavoro, quello arrivato nell’estrema ora. Forse per la commozione del momento, o forse per la qualità intrinseca delle note da lui registrate, fu anche uno dei suoi più grandi successi discografici: arrivò al primo posto oltre 35 paesi in tutto il mondo.

Ne riascoltiamo un estratto dei più significativi, Lazarus, dall’incipit da brividi: “Look up here, I’m in heaven / Guarda su, sono in cielo“.