Gianluca Grignani: una ristampa in vinile di Destinazione paradiso è in arrivo per festeggiare i 25 anni dell’album d’esordio del cantautore.

Gianluca Grignani sta per fare un grande regalo a tutti i suoi fan. Il 28 febbraio è in arrivo un vinile per festeggiare un traguardo importante: i 25 anni di Destinazione Paradiso, il suo primo album pubblicato nel lontano 1995.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa novità discografica destinata ai veri collezionisti e amanti della musica del cantautore milanese.

Gianluca Grignani: Destinazione paradiso in vinile per i 25 anni

Per la prima volta, il primo album di Gianluca, Destiazione paradiso / Destino paraiso, è in arrivo in vinile, a 25 anni di distanza dalla pubblicazione.

Album prodotto da Massimo Luca, vide al fianco di Grignani iuna band di tutto rispetto: Vince Tempera alle tastiere, Massimo Luca alle chitarre, Gigi Cappellotto al basso, Lele Melotti alla batteria e Pier Carlo Penta all’Hammond e alle programmazioni.

Il 28 febbraio verrà reso disponibile al pubblico per la prima volta in vinile, in edizione limitata e colorata, sia in versione deluxe con l’LP anche in spagnolo, sia in versione standard. Questo il post con l’annuncio:

Gianluca Grignani sta per lanciare Verde smeraldo

Insomma, sarà un 2020 di grandissime soddisfazioni per i fan di Grignani. L’artista ha già lanciato un singolo, Tu che ne sai di me, e sta per tornare sul mercato anche con un triplo concept album, Verde smeraldo, in arrivo nei prossimi mesi.

Inoltre, sta anche per tornare dal vivo, per il momento con due attesissimi live acustici, uno a Milano e uno a Roma. Non resta che attendere ulteriori informazioni sui suoi prossimi progetti.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/grignanigianluca/

