La nuova opera di Francesco De Gregori, in duetto con la moglie Chicca, è realizzata in 99 esemplari dall’artista Mimmo Paladino.

Una grande sorpresa per tutti i fan di Francesco De Gregori sta per arrivare sui siti dei principali negozi di dischi. È in uscita un disco, o meglio un’opera d’arte, realizzata con la collaborazione della moglie Chicca e dell’artista Mimmo Paladino. Scopriamo tutti i dettagli di quest’ultimo capolavoro del grande cantautore romano.

Anema e core, Francesco De Gregori duetta con Chicca

Il nuovo lavoro di Francesco De Gregori, in uscita il 26 ottobre 2018, è un vinile 10” speciale, sul quale è incisa la propria versione di Anema e core, brano tradizionale della canzone napoletana, cantato dallo stesso De Gregori in duetto con la moglie Chicca. Un duetto che i due eseguono live dal 2017, che è stato portato anche sul palco del San Paolo nella serata dedicata a Pino Daniele del 1 giugno 2018, e che adesso rivive inciso in una doppia versione, acustica e orchestrale, registrata nei Real World Studios di Peter Gabriel.

Nel video l’esibizione di Francesco De Gregori e della moglie durante il concerto Pino è:

Francesco De Gregori e Mimmo Paladino: ecco Anema e core

Cosa rende questo vinile una vera e propria opera d’arte? Il fatto che sia contenuto in un involucro che non è altro che una xilografia originale del maestro Mimmo Paladino. Non a caso questo vero e proprio capolavoro sarà in vendita in edizione limitata (soli 99 esemplari) al prezzo di circa 1200 euro.

Per coloro che non riusciranno ad accaparrarsi l’opera originale, arriverà a novembre un’edizione meno rara dello stesso, in 500 copie con una copertina che però non è opera dell’artista Paladino.

Intervistato da Repubblica, De Gregori ha spiegato che la voglia di creare un’opera d’arte non solo musicale è derivata dalla voglia di contaminare, in quanto “la contaminazione è sempre più importante“. Paladino e De Gregori, legati da amicizia al di fuori dell’aspetto lavorativo, non escludono che possano esserci in futuro altre forme di collaborazione. Per la gioia di tutti i fan dell’amato cantautore e dell’eclettico artista.