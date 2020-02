View this post on Instagram

*APRIL is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land, mixing Memory and desire, stirring Dull roots with spring rain.* (T. S. Eliot) Arriva in primavera il mio primo disco. Vorrei dire la verità (nient’altro che la verità), raccontarvi i fatti, addurre prove, parlarvi di musica suonata e sentita suonare, di vita vecchia e di giorni nuovi, uomini, mostri e pianoforti. Ci sarà tempo. Per adesso, con gioia, vi annuncio le prime date in cui lo presenterò dal vivo. 6 Maggio > Fermo | Teatro dell’Aquila 10 Maggio > Milano | Teatro Dal Verme 11 Maggio > Firenze | Teatro Verdi 13 Maggio > Reggio Emilia | Teatro Valli 15 Maggio > Roma | Auditorium Parco della Musica 18 Maggio > Torino | OGR