In Channel Kindness, Lady Gaga ha messo insieme storie stimolanti da parte dei giovani e “note personali di empowerment“.

Lady Gaga ha annunciato il lancio di Channel Kindness: Stories of Kindness and Community, una nuova antologia che raccoglie “storie di ispirazione scritte da giovani” insieme a “note personali di empowerment” della stessa Mother Monster.

Secondo un comunicato stampa, “Le storie di Channel Kindness includono quelle di un giovane scrittore che ha scoperto il potere dell’amore di sé dopo essere stato vittima di bullismo a scuola, qualcuno che ha iniziato un movimento per rimuovere lo stigma attorno alla salute mentale e un altro che ha creato spazi sicuri per la gioventù LGBTQ“.

Lady Gaga presenta l’antologia Channel Kindness



Channel Kindness uscirà il 22 settembre 2020 e il libro è già ordinabile su Amazon. La cantante di Stupid Love ha compilato “storie di ispirazione scritte da giovani” e “note personali di empowerment”.

Sarà rilasciato tramite la sua Fondazione Born This Way, che ha co-fondato con sua madre Cynthia Germanotta nel 2012.

Ecco il post della fondazione:

Lady Gaga parla di Channel Kindness



L’annuncio della cantante – in merito all’antologia – recita così: “In queste pagine, incontrerai giovani che hanno trovato la loro forza interiore, hanno prevalso di fronte ai bulli, hanno iniziato i loro movimenti sociali e hanno deciso di infrangere lo stigma della salute mentale“.

Il libro, che prevede 51 saggi e contributi propri delle popstar, è disponibile per il preordine su Amazon o sul sito ufficiale di Lady Gaga.

Di recente, Gaga ha annunciato il suo nuovo album Chromatica e un tour mondiale che per il momente non prevede tappe in Italia. L’album, che uscirà il 10 aprile, include il suo recente singolo Stupid Love.