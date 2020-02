Joe Satriani presenta Nineteen Eighty, il primo singolo estratto dal suo nuovo album, Shapeshifting.

Satch è tornato. Joe Satriani ha annunciato che pubblicherà il nuovo album, intitolato Shapeshifting il 10 aprile 2020 e il primo singolo Nineteen Eighty è già disponibile online.

Il chitarrista, per questo nuovo lavoro discografico, si è avvalso della collaborazione del batterista Kenny Aronoff (John Fogerty), del bassista Chris Chaney (Jane’s Addiction) e del tastierista Eric Caudieux come core band con contributi di Lisa Coleman (The Revolution) e della leggenda degli Spinal Tap, Christopher Guest.

Shapeshifting è stato coprodotto da Satriani e Jim Scott (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty e The Heartbreakers) con il socio di lunga data John Cuniberti.

Joe Satriani, Nineteen Eighty è il primo singolo di Shapeshifting

Disponibile il primo singolo del nuovo album di Joe Satriani, Shapeshifting. Il brano, intitolato Nineteen Eighty, è avvolto in un mood retrò che rivisita i tempi della sua prima band, gli Squares.

Il video di Nineteen Eighty:

L’artista fa notare che a quei tempi “ricomponeva gli assoli di chitarra per cercare di creare una nuova vibrazione più fresca“.

“Sono sempre stato un grande fan di Eddie Van Halen“, afferma Satriani. “Nella mia mente, quell’era è cristallizzata. Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, ha salvato la chitarra rock. Quindi è quello che avrei fatto“.

Joe Satriani, nuovo album e nuovo tour

Joe Satriani ha confermato che il suo nuovo album Shapeshifting uscirà il 10 aprile 2020.

Il 18° album in studio dell’artista sarà disponibile in concomitanza con il suo tour europeo Shapeshifting – di cui aveva precedentemente parlato – che inizierà il 15 aprile a Magonza, in Germania.

Il virtuoso chitarrista sarà affiancato sul palco dal bassista Bryan Beller, dal batterista Kenny Aronoff e dal tastierista Rai Thistlethwayte – e insieme a nuovo materiale, suoneranno anche brani di album come Surfing With The Alien e Flying In A Blue Dream.

Il poliedrico chitarrista ritornerà a suonare anche in Italia. Ecco tutte le date del nuovo tour:

15 aprile: Magonza, Germania – Halle 45

16 aprile: Zurigo, Svizzera – Volkshaus

18 aprile: Karlsruhe, Germania – Kulturzentrum Tollhaus E.V.

19 aprile: Berlino, Germania – Huxleys Neue Welt

20 aprile: Oberhausen, Germania – Turbinenhalle

21 aprile: Amsterdam, Paesi Bassi (luogo non definito)

23 aprile: Borgerhout, Belgio – De Roma

24 aprile: Enschede, Paesi Bassi – Muziekcentrum Enschede

25 aprile: Winterbach, Germania – Salierhalle

27 aprile: Aarhus, Danimarca – Train

28 aprile: Odense, Danimarca – Posten

29 aprile: Copenaghen, Danimarca – Amager Bio

30 aprile: Stoccolma, Svezia – Fryshuset

2 maggio: Oslo, Norvegia – Rockefeller

5 maggio: Varsavia, Polonia – Club Stodoła

6 maggio: Praga, Repubblica Ceca – Congress Centre

7 maggio: Vienna, Austria – Wiener Stadhalle

8 maggio: Budapest, Ungheria – Barba Negra Track

10 maggio: Bologna, Italia – Teatro Europauditorium

12 maggio: Firenze, Italia – Teatro Verdi

14 maggio: Napoli, Italia – Teatro Augusteo

15 maggio: Lecce, Italia – Teatro Politeama Greco

16 maggio: Roma, Italia – Auditorium della Conciliazione

18 maggio: Milano, Italia – Teatro dal Verme

19 maggio: Norimberga, Germania – Löwensaal

20 maggio: Heerlen, Paesi Bassi – Parkstad Limburg Theaters

22 maggio: Bexhill-On-Sea, Regno Unito – De La Warr Pavilion

23 maggio: Glasgow, Regno Unito – O2 Academy Glasgow

24 maggio: Gateshead, Regno Unito – The Sage Gateshead, Hall 1

25 maggio: Manchester, Regno Unito – Bridgewater Hall

26 maggio: Londra, Regno Unito – London Palladium

28 maggio: Birmingham, Regno Unito – Symphony Hall

30 maggio: Gerardmer, Francia – Unknown venue

31 maggio: Strasburgo, Francia – La Laiterie

2 giugno – Parigi, Francia – L’Olympia

4 giugno: Nantes, Francia – Cité des Congres

5 giugno: St Malo, Francia – La Nouvelle Vague

6 giugno: Clermont-Ferrand, Francia – La Coopérative De Mai – Grande Coopé

7 giugno: Villeurbanne, Francia – Le Transbordeur (Le Transbo)

9 giugno: Burjassot, Spagna – Auditori

10 giugno: Madrid, Spagna – La Riviera

11 giugno: Barcellona, ​​Spagna – Barcelona Arts on Stage (BARTS)



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/joesatriani

