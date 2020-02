Janet Jackson pubblica il suo dodicesimo album, dal titolo Black Diamond. La cantante avvierà anche un nuovo tour.

L’icona di R&B-pop, Janet Jackson, ha sorpreso i fan con l’annuncio dell’inizio di un tour mondiale nel 2020 dal titolo Black Diamond, proprio come il suo nuovo album.

A rivelare la notizia è stato Live Nation su Twitter. L’artista, infatti, ha rivelato ai suoi follower che pubblicherà il suo dodicesimo album in studio, che sarà disponibile entro fine anno.

“Ho ascoltato tutti i vostri desideri […] Sto lavorando al mio nuovo album e parteciperò a un nuovissimo World Tour quest’estate! Entrambi intitolati Black Diamond“, ha detto la Jackson con entusiasmo ai suoi fan su Instagram.

Janet Jackson, nuovo album e tour Black Diamond

Prima di parlare del nuovo tour, Janet Jackson ha parlato delle cose che hanno ispirato sia il nuovo album che la tournée che la vedrà in giro per il mondo, entrambi intitolati Black Diamond.

Ecco il post su Instagram:

Janet Jackson, il diamante nero

“I diamanti neri sono i più duri di tutti i diamanti, i più difficili da tagliare. Li considero i più difficili da ferire o distruggere“, ha spiegato Miss Jackson in didascalia.

“Ho sopportato molto. Mi vedo come un diamante nero nella sua forma più pura. Sono una roccia, ho i bordi arricciati ma continuo ad andare avanti. Voglio mostrarvi la mia forza e darvi forza. Vi amo così tanto e sono così contenta di condividere questa nuova era con voi“, conclude la postar degli eccessi e delle polemiche.

Black Diamond arriva a cinque anni di distanza dall’uscita di Unbreakable del 2015. Ancora non sono state ufficializzate altre informazioni, come la data di uscita dell’album. Non resta che rimanere in attes.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JanetJackson

