La partnership tra i giganti del rock e l’editore di fumetti vedrà l’uscita di una varietà di prodotti, tra cui t-shirt, poster, bicchieri e articoli per la casa: la band, inoltre, svelerà quattro modelli di t-shirt sui propri canali social.

Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss affermano in una dichiarazione: “È un privilegio e un onore portare avanti il nostro rapporto iniziato nel 1978 con la Marvel, grazie alla quale abbiamo incontrato Spider-Man, Dr. Doom e i Fantastici Quattro con questa nuova partnership“.

La collaborazione tra Kiss e Marvel è nata negli anni ’70, dopo che la rock band ha recitato in fumetti come Howard the Duck # 12 e la serie Marvel Comics Super Special.

Il vicepresidente senior della Marvel Licensing, Paul Gitter, aggiunge: “La forza e il potere dell’universo Marvel hanno ispirato musicisti, artisti e talenti creativi per oltre 80 anni“.

“Siamo entusiasti di riunire questi due marchi leggendari con una storia così ricca per questa collaborazione unica nel suo genere e siamo fiduciosi che questo genererà un forte successo al dettaglio”, afferma Lisa Streff, vicepresidente esterno per le licenze globali.

“Il co-marchio KISS x Marvel avrà sicuramente qualcosa per i fan di tutte le età che adorano questi giganti evergreen.”

Le magliette saranno le prime ad arrivare, con bicchieri e accessori Bioworld, articoli per la casa di Jay Franco e poster di Trends International che verranno svelati nel prossimo futuro.

La scorsa settimana, il gruppo ha riferito che “per un eccesso di cautele“, i loro spettacoli di End Of The Road con David Lee Roth a Tulsa, Biloxi e Lafayette sono stati spostati a causa della pandemia di Coronavirus.

Lo spettacolo di Tulsa si svolgerà ora il 4 ottobre presso il Centro BOK, la data di Biloxi avrà luogo il 6 ottobre presso il Mississippi Coast Coliseum e Lafayette avverrà ora il 7 ottobre a Cajundome.