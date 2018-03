Westoworld, una delle serie TV di maggior successo degli ultimi anni, avrà presto il suo gioco ufficiale per iOS.

Il gioco promette di portare la stessa esperienza della serie TV su iPhone. Per chi non avesse mai visto Westorld, ricordiamo che la serie è ambientata in un parco divertimento popolato da androidi creato per consentire ai visitatori di vivere un’esperienza a tema western realistica e ultra violenta, senza alcuna ripercussione morale e legale. A tal fine il dottor Robert Ford, direttore creativo del parco e capo del team di sviluppo, aggiorna continuamente gli androidi con le cosiddette “ricordanze” (sogni ad occhi aperti) per renderli sempre più simili agli umani…



Nel gioco, non potremo vivere l’esperienza degli ospiti per soddisfare le nostre fantasie da pistolero, ma avremo il compito di gestire il parco a tema.

Il trailer fa presagire un gioco davvero ben fatto e interessante, con la possibilità di addestrare il personale per controllare e gestire droni sempre più avanzati.

Il gioco dovrebbe essere disponibile su App Store entro l’estate.