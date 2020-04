Un film sulla vita di Whitney Houston: in arrivo il biopic I Wanna Dance with Somebody.

Whitney Houston torna a vivere sul grande schermo. La sua straordinaria vita sarà raccontata al cinema in un biopic in fase di sviluppo, che dovrebbe intitolarsi I Wanna Dance with Somebody.

Non è il primo film sulla straordinaria stella della musica mondiale, già omaggiata dal film tv Whitney del 2015 e da due documentari, ma stavolta la sua storia arriverà al cinema. A dirigere la pellicola ci sarà Stella Meghie, e la sceneggiatura sarà curata da Anthony McCarten, che ha lavorato anche su Bohemian Rhapsody.

In arrivo un film su Whitney Houston

Firma di prestigio, MCarten ha già lavorato su diversi film importanti e ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Insomma, si tratta di una garazia di successo.

Al riguardo, il produttore discografico Clive Davis ha dichiarato, come riferito da TgCom24: “La storia completa di Whitney non è ancora stata raccontata. Sono così felice che Anthony McCarten si sia impegnato in una sceneggiatura senza esclusione di colpi, musicalmente ricca e che rivelerà finalmente il carattere di Whitney, il cui genio vocale ha profondamente influenzato il mondo mentre combatteva ferocemente i suoi demoni“.



La musica di Whitney nel suo film

Il progetto che darà vita alla pellicola dedicata alla popstar americana ha avuto l’appoggio della Houston Estate, e questo farà in modo che il catalogo musicale della cantante possa essere totalmente disponibile.

Una grande notizia per tutti i fan della voce di I Will Always Love You, che negli ultimi tempi, prima dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus, hanno potuto rivedere la cantante sul palco in alcuni emozionanti spettacoli olografici.

