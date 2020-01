Tiziano Ferro ha annunciato l’arrivo di Ferro, il documentario sulla sua carriera prodotto da Amazon Prime Video.

Tiziano Ferro ha annunciato l’arrivo di un documentario su di lui prodotto da Amazon Prime Video. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma ora è diventata ufficiale, grazie al post pubblicato dal cantautore di Latina sui social.

Si tratta dell’ennesimo regalo dell’artista in questo 2020 ai suoi fan. Ricordiamo infatti che potremo ammirarlo anche in tutte le serate del prossimo Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro annuncia un documentario su Amazon

Il primo documentario dedicato alla vita e alla carriera dell’artista di Accetto miracoli sarà disponibile da giugno 2020 on demand su Amazon Prime Video.

Intitolato Ferro, dovrebbe raccontare il dietro le quinte della pubblicazione del suo ultimo album, ma non solo. Ecco il post con l’annuncio di Tiziano:

Tiziano Ferro a Sanremo

Prima di poter ammirare il documentario su di lui, potremo però vedere Tiziano come protagonista assoluto al prossimo Festival di Sanremo. Ovviamente non in gara, ma come ospite d’onore di tutte e cinque le serate della kermesse ligure. Non sappiamo ancora quale sarà il suo ruolo specifico. Di certo canterà molto e anche con altri ospiti. Dovrebbe ad esempio duettare nella serata del giovedì con Massimo Ranieri.

Un grande onore che il cantautore di Latina si è voluto ringraziare per i suoi 40 anni, che saranno festeggiati anche attraverso un lungo tour negli stadi nell’estate del 2020. Un tour che lo porterà a calcare nuovamente i palchi di San Siro, dell’Olimpico di Roma, ma anche per la prima volta del San Paolo di Napoli.

Insomma, di grandi eventi in questi mesi per i fan di Tiziano ce ne saranno davvero tantissimi. Non resta che iniziare il conto alla rovescia per ognuno di essi.