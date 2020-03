Get Back è il titolo del docu-film di Peter Jackson che mostrerà ai fan materiali inediti riguardanti la band dei Fab Four.

Nel 1970, i Beatles pubblicarono Let It Be, il loro ultimo album in studio – sebbene Abbey Road sia stato effettivamente registrato per ultimo. Il regista Peter Jackson ha realizzato un documentario sulle sessioni che hanno portato all’album intitolato The Beatles: Get Back per Disney che arriverà nei cinema il 4 settembre 2020.

Il film di Jackson presenta una serie di filmati mai visti prima. I Beatles originariamente pubblicarono il documentario Let It Be, diretto da Michael Lindsay-Hogg nel 1970.

Get Back dà una nuova occhiata alle sessioni leggendarie e al famoso concerto sul tetto della band a Londra che decretò la loro ultima esibizione dal vivo.

Beatles, arriva al cinema il docu-film Get Back



Get Back è il docu-film che Peter Jackson ha voluto realizzare sui Beatles, una delle band più conosciute e amate al mondo, facendo leva su 55 ore di riprese risalenti all’inizio del 1969.

“Nessuna band ha avuto il tipo di impatto sul mondo come i Beatles e The Beatles: Get Back è un posto in prima fila per i meccanismi interni di questi geniali creatori in un momento fondamentale della storia della musica, con filmati restaurati in modo spettacolare che sembrano essere stati girati ieri.”

Queste le parole di dichiarato Bob Iger, presidente esecutivo della Disney.

“Sono io stesso un grande fan, quindi non potrei essere più felice che la Disney possa condividere lo straordinario documentario di Peter Jackson con il pubblico mondiale a settembre“.

Il video di Get Back:

Beatles, Peter Jackson parla del documentario Get Back



“Lavorare su questo progetto è stata una scoperta gioiosa. Ho avuto il privilegio di essere una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavora, suona e crea capolavori“, ha aggiunto Peter Jackson.

Anche Paul McCartney è molto contento del lavoro svolto dal regista.

Ecco le parole del bassista dei Fab Four: “Sono davvero felice che Peter abbia approfondito i nostri archivi per realizzare un film che mostra la verità sulla registrazione dei Beatles insieme. L’amicizia e l’amore tra di noi ritorna e mi ricorda che tempo follemente bello abbiamo passato”.