Apple ha acquisito i diritti di “Central Park”, una nuova serie TV animata che sarà realizzata da Loren Bouchard, noto per la famosa sitcom animata “Bob’s Burgers”.

Secondo quanto riportato da Variety, si tratterà di una “commedia musicale” scritta da Bouchard, Josh Gad e Nora Smith. La serie TV animata Central Park racconterà la storia di una famiglia di custodi che vive New York (nello specifico, a Central Park) finisca per salvare il parco e il mondo intero.

La serie TV sarà composta da 26 episodi, divisi in due stagioni da 13. “Central Park” sarò prodotto dalla 20th Century Fox e vedrà la partecipazione di Josh Gad, Leslie Odom Jr., Titus Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs e Kathryn Hahn.

Ricordiamo che, oltre a questo progetto, Apple sta lavorando a diversi altri contenuti originali, compreso un thriller psicologico scritto da Shyamalan, la serie “Little America” che si basa su varie storie vere che raccontano un ritratto degli immigrati, un lungometraggio dedicato al cestista Kevin Durant, una rivisitazione della serie di fantascienza di Steven Spielberg del 1985 “Amazing Stories”, una serie creta dallo sceneggiatore e regista di La La Land, la serie comedy basata sui racconti “You Think It, I’ll Say It” di Curtis Sittenfeld, uno space drama ancora senza titolo sviluppato da Ronald D. Moore (noto per “Battlestar Galactica), una serie drammatica anch’essa senza titolo con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, “Are You Sleeping“, un thriller psicologico con Octavia Spencer, la docu-serie “Home” dedicata alle case più belle del mondo e “See“, una serie TV drammatica ambientata nel mondo del futuro, con sceneggiatura scritta dal candidato Oscar Steven Knight già noto per la serie Peaky Blinders.