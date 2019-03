Questa sera su Rai1, alle 20,30 andrà in onda in anteprima il video di ‘Certe Donne Brillano’ di Luciano Ligabue, contenuto nel nuovo album di inediti ‘Start’, in tutti i negozi da domani, venerdì 8 marzo, giornata della Festa della donna. Il video vuole essere un omaggio a tutte le donne ed è stato girato a Reggio Emilia con la regia di Marco Salom & Giorgio Testi. Un piccolo rock club, il Cdb, è popolato di tante donne in attesa dell’esibizione di una giovane rock band al femminile. Il concerto delle The Trats, come indica il manifesto proiettato sulla facciata del club, prevede l’arrivo a sorpresa di una specialissima quanto inaspettata special guest. L’energia nella sala, in un’atmosfera decisamente rock e live esploderà in un entusiasmante crescendo che coinvolgerà e contagerà ogni donna presente in sala e nel backstage. Presenti nel video, la band formata da Simona Sansovini (Chitarra elettrica), Alena Mengo (Basso), Martina Nobili (Batteria), Lucia Castellano (Tastiere). Nel cast anche: Gemma Vernò, Benedetta Zoli, Wilma De Los Santos, Giulia Magnani, Erika Simonetti.

