SONO tanti i fattori che incidono sull’obesità e l’ambiente in cui si vive non è un elemento neutro: la presenza di parchi, palestre e strade riduce il rischio. Lo sostengono molti studi, lo conferma ora un’analisi statistica condotta con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Due ricercatori dell’università di Washington, Adyasha Maharana ed Elaine Okanyene Nsoesie, hanno usato le reti neurali per combinare e associare dati relativi alle caratteristiche dell’ambiente in cui si vive e alla presenza di soggetti obesi. L’intelligenza artificiale ha esaminato 150mila immagini satellitari di Google maps relative a sei città americane: Bellevue, Seattle, Tacoma, Los Angeles, Memphis e San Antonio. Da lì ha estratto i dati relativi a una serie di elementi – come parchi, strade statali, verde, attraversamenti pedonali, vari tipi di edifici – messi poi in relazione dai ricercatori con le statistiche dell’obesità elaborate dal progetto “500 Cities” degli americani Centers for Disease Control and Prevention. Le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive spiegavano la variazione nella prevalenza (o meno) di obesità nel 64,8 per cento dei casi. Lo studio è stato pubblicato su Jama Network Open.

“I nostri risultati – spiegano gli studiosi – sono rilevanti per i ricercatori che cercano di sviluppare metodi low-cost e tempestivi per misurare in modo diretto gli ambienti antropizzati e studiarne l’associazione con l’obesità o altre ripercussioni sulla salute. In più i nostri risultati sono importanti anche per monitorare l’incidenza dell’obesità o lavorare per programmare campagne di sensibilizzazione”.