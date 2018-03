In 10mila per l'addio a Frizzi

(foto Adnkronos)

Più di diecimila persone da questa mattina hanno portato il proprio saluto a Fabrizio Frizzi nella sala degli Arazzi della sede Rai di viale Mazzini. Lo comunica la Rai in una nota.

La camera ardente è rimasta aperta al pubblico dalle 10 alle 19, un’ora in più rispetto al previsto, proprio per consentire l’ingresso ai tanti che si trovavano ancora in coda alle 18. I funerali di Fabrizio Frizzi, in programma domani alle 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, saranno trasmessi in diretta, su Rai1. La diretta sarà a cura del Tg1.