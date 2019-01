“Il contratto di sviluppo è stato molto importante perché ci ha cementato nei confronti di una decisione di investimento significativo, aiutandoci a prendere la decisione e a supportarci per la parte finanziaria che era estremamente rilevante. Gli investimenti industriali fatti, in particolare, sull’industria della conoscenza sono vitali perché non solo comportano una prospettiva di tipo industriale, ma anche un’occupazione estremamente qualificata e oggi tutti i paesi cercano di attrarre questi investimenti”. Così Sergio Dompè, presidente e amministratore delegato della Dompè Spa, commenta il contratto di sviluppo – l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) per sostenere gli investimenti di aziende di grandi dimensioni – che ha interessato l’azienda leader nel settore farmaceutico impegnata nella ricerca e nella produzione di farmaci.

Fonte