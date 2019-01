Si è concluso, con il 2018, il programma di sviluppo da 30 milioni di euro relativo alla rete di imprese ‘PoEma’, nata dalla volontà di Ema (Europea microfusioni aerospaziali Spa), società del Gruppo Rolls Royce leader nel settore delle microfusioni in lega destinate al settore aeronautico. Il contratto di sviluppo, l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) per sostenere gli investimenti di aziende di grandi dimensioni, ha coinvolto, infatti, oltre a Ema, le aziende partner: Flame Spray Spa, Ecor Research Spa, Reim Srl, Aviotecnica Srl, Tecnologica Srl, Mosaico Srl, Strazza Srl, Officine Di Matteo Snc. Obiettivo: la creazione di un polo di eccellenza nel settore delle microfusioni, con una ricaduta occupazionale di 200 posti di lavoro.

Fonte