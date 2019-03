Un totale di 147 domande finanziate, di cui 111 al Sud, 35 al Centro-Nord, 1 in Multiarea. Investimenti attivati per 5 miliardi e 230 milioni di euro con agevolazioni concesse per 2 miliardi e 397 milioni di euro, con la creazione e la salvaguardia di oltre 79mila occupati. Sono i risultati raggiunti da Invitalia con i contratti di sviluppo, l’incentivo gestito dall’Agenzia e che sostiene i grandi investimenti di aziende e gruppi multinazionali italiani e stranieri. Tra l’altro, la regione con più contratti di sviluppo finanziati è la Campania con 56 domande, seguita dalla Sicilia con 15.

