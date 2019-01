E’ stata una delle prime aziende a usufruire di metodi innovativi e iniziative come esperienze di team building con la forza vendita o corsi individuali destinati ai dipendenti. Un percorso attivo in Amorim Cork Italia – leader nella produzione di tappi in sughero – da tempo, che ora organizza anche, per i propri dipendenti, corsi di interazione con il cavallo. Un animale capace di captare molto velocemente l’indole delle persone e il loro modo di ragionare, come spiega l’ad di Amorim Cork Italia, Carlos Veloso dos Santos: “Il cavallo è un animale estremamente intuitivo ed è in grado di smontare delle convinzioni molto radicate nelle persone. L’idea del corso nasce dalla volontà di incentivare l’interazione di gruppo per raggiungere un obiettivo comune”.

