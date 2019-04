Sono dieci i migliori manager italiani che oggi hanno ricevuto il Premio Giovane Manager 2018 istituito da Federmanager e organizzato in collaborazione con Hays Italia per scoprire e valorizzare le eccellenze manageriali under 43. La premiazione è avvenuta all’interno di ‘Futurum Italy’, il Meeting nazionale dei Giovani Federmanager, in corso fino a domani all’Allianz Stadium di Torino. Il contest lanciato dal Gruppo Giovani ha attraversato l’Italia negli ultimi sei mesi, con quattro tappe intermedie tenutesi a Roma, Firenze, Bologna e Milano, durante le quali sono stati individuati 40 finalisti. Tra loro, sono stati decretati i 10 vincitori.

