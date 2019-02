Si concluderà nel 2020 il progetto di investimento e di ricerca avviato due anni fa dalla CMD-Costruzioni Motori Diesel Spa, azienda con sede legale ad Atella (Potenza) attiva nel settore della fabbricazione di motori a combustione interna. Un progetto reso possibile grazie al contratto di sviluppo, l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo), che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni. E articolato in un Progetto di investimento produttivo e un Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: per il primo l’investimento complessivo è stato di 21,4 milioni di euro, di cui 8,2 mln di agevolazioni concesse, e per il secondo di 15,5 mln di euro, di cui 6,6 mln agevolati.

