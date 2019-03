Potenziare la capacità produttiva grazie a un nuovo stabilimento nel comune di Rende (Cosenza), con un impianto di torrefazione 4.0 e macchinari per il confezionamento del caffè. Ma anche ampliare la gamma dei prodotti offerti, arrivando a produrre autonomamente pure caffè confezionato in capsule ‘compostabili’. E’ l’obiettivo che si è posta Caffè Aiello Srl, impresa calabrese controllata dalla famiglia Aiello, che dal 1967 opera nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè. Un obiettivo reso possibile dal contratto di sviluppo – l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni – sottoscritto dall’impresa nel settembre 2018.

