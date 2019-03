Ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di San Gennaro Vesuviano (Napoli), aumentando anche il livello di automatizzazione. E’ l’obiettivo di Besana, azienda con sede operativa in Campania e attiva fin dal 1935, leader nella produzione, lavorazione e commercializzazione di frutta secca, essiccata, semi e cioccolato, con un volume d’affari di circa 150 milioni di euro (che diventa di 190 milioni di euro considerando il fatturato consolidato dell’intero Gruppo Besana). Un obiettivo reso possibile grazie al contratto di sviluppo – l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni – sottoscritto da Besana a dicembre scorso per un progetto avviato nel 2015 e che si concluderà entro la fine del 2019.

