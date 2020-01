Il sughero è passato, presente e futuro: lo sa bene Amorim – azienda portoghese, prima al mondo nella produzione di tappi in sughero, la cui filiale italiana ha sede a Conegliano (Treviso) – che compie 150 anni di attività in continua evoluzione con un materiale intramontabile e, anzi, sempre più orientato al futuro grazie alle sue molteplici virtù. Le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Gruppo Amorim prendono il via da un cambio di immagine radicale, che ben rappresenta le radici dell’azienda, ma anche il suo sguardo costantemente orientato al futuro, a partire dal logo.

