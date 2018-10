Impossibile promuovere donne, la denuncia del rettore

(Fotogramma)

Arriva alla vigilia dell’apertura dell’anno accademico la denuncia di Vincenzo Barone, rettore della Normale di Pisa. “Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il nome di una donna per un posto da docente, si scatena il finimondo” dice in un’intervista al ‘Quotidiano Nazionale’. “Preparazione, merito e competenze”, spiega Barone, “dovrebbero essere i soli criteri per valutare un accademico” e invece arrivano “calunnie belle e buone, con l’aggiunta, come accaduto in anni recenti, di lettere anonime e notizie false diffuse ad arte”.

Si tratta, spiega il rettore della Normale, di contenuti “offensivi, con espliciti riferimenti sessuali, volgari e diffamatori. Anche se missive anonime sono state utilizzate per colpire pure candidati uomini”. “Non mi stupirei – continua Barone – visto il clima, di vedere prima o poi anche attacchi magari sulle tendenze omosessuali di qualcuno“. “Noi dobbiamo uscire, aprirci, essere innovativi e vincere, come stiamo facendo, la scommessa del futuro – sottolinea -. Qui contano merito, studio, competenza. Il resto sono pettegolezzi”.

“Sono stato anche tacciato di voler assumere delle incompetenti – dice ancora Barone -. Ma il problema ce lo dobbiamo porre: non è possibile che non ci sia nessuna docente donna brava, preparata e meritevole di un posto alla Normale”. Il rettore racconta che comunque una donna è riuscito ad assumerla. “Evviva – conclude -. È appena arrivata a Pisa la professoressa Annalisa Pastore. Un record assoluto in 208 anni di vita della Scuola: è il primo ordinario della classe di Scienze”.