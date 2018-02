Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Outlook, con novità legate soprattutto alle funzioni di ricerca.

Outlook consente di avere sotto controllo e-mail, calendario, contatti e allegati grazie alla visualizzazione unificata. Outlook mette in mostra automaticamente i messaggi più importanti, prelevandoli da tutti gli account e-mail impostati. Con semplici gesture puoi eliminare e archiviare i messaggi, ma puoi anche programmarne la visualizzazione in un secondo momento.

Con questo aggiornamento l’app dà molta più importanza alla ricerca, che ora ha una scheda apposita nella nuova barra di spostamento semplificata. In pratica, l’icona della ricerca ora si trova nella parte inferiore dell’app, quindi basta toccarla per accedere direttamente ai contatti principali, agli itinerari dei tuoi prossimi viaggi, alle consegne di pacchi e agli allegati recenti. Puoi cercare email, file e contatti in tutti i tuoi account da un’unica casella di ricerca, e usare i nuovi filtri per limitare la ricerca. Concentra ad esempio la ricerca su un solo account dal menu all’interno della barra di ricerca oppure ordina i risultati per visualizzare solo i messaggi email con allegati.

I contatti e file ora sono integrati direttamente nella nuova esperienza di ricerca e puoi accedervi toccando le intestazioni nelle varie sezioni. Queste modifiche verranno distribuite progressivamente nelle prossime settimane.