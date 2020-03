Titolo: Impiegato back office commerciale (ted/ita)



Azienda: In Job



Descrizione:: In Job S.p.A. – Career Center di Arco seleziona IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE (TED/ITA) per importante realtà…-time Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione Inquadramento: Impiegato Livello di istruzione: Diploma…

Luogo:: Bolzano