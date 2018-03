Titolo: IMPIEGATO ART. 18-vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani



Azienda: Gi Group



Descrizione: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca un IMPIEGATO ART. 18- per importante… NELLA CATEGORIA LEGGE 68 ART. 18 : vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani Contratto: iniziale…

Luogo: Genova