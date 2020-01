Titolo: IMPIEGATO ADDETTO GESTIONE ORDINE



Azienda: Manpower



Descrizione: Per importante azienda cliente operante nel settore dello stampaggio plastico ricerchiamo: IMPIEGATO ADDETTO GESTIONE… ORDINE La risorsa verrà inserita in qualità di impiegato/impiegata addetto/a gestione dell ordine. In particolare dovrà…

Luogo: Casalmoro, Mantova