Titolo: IMPIEGATO ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO



Azienda: Knet Human Resources



Descrizione: Il nostro Cliente È uno Studio di Consulenza del Lavoro sito in zona Arluno e ricerca per sostituzione definitiva di… lavoro: full time 9.00-13.00 14.30-18.30 Sede di lavoro: Arluno (MI) Data prevista per l’inserimento: Immediato o in base…

Luogo: Milano