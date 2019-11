Titolo: Impiegato/a paghe studio di consulenza del lavoro Zucchetti Omnia



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: richiesti: – esperienza pregressa nella mansione; – conoscenza software utilizzato Zucchetti Omnia. Orario di lavoro: full time…, Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Generale G. Fara, n. 35, 20124 Milano, La informa che il trattamento…

Luogo: Milano