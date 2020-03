Titolo: Impiegato/a Amministrativo/a Contabile



Azienda: Adecco



Descrizione:: Adecco Italia Spa ricerca per una società in start up del settore marketing, un profilo di Impiegato/a Amministrativo…

Luogo:: Milano

Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"