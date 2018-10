Impennata calda

(FOTOGRAMMA)

Meteo pazzo. Dopo il freddo improvviso, il termometro tornerà a salire. Oggi l’alta pressione prenderà nuovamente possesso del Belpaese, garantendo condizioni più stabili e facendo salire la colonnina di mercurio, al punto che potrebbero registrarsi di nuovo valori oltre la media del periodo addirittura di 10°C. Nel dettaglio, tra oggi e domani i termometri potrebbero arrivare sfiorare di giorno i 27°C in particolare su alcune città del Centro e sulle vallate dell’Alto Adige, tuttavia i valori termici aumenteranno comunque un po’ su tutto il nostro Paese.

Ma quanto durerà questo ennesimo soffio quasi estivo? Si tratterà – spiegano gli esperti del sito ‘ilMeteo.it’ – soltanto di una breve parentesi; il tepore abbraccerà il nostro Paese fino a giovedì 25, in quanto già venerdì 26 il tempo inizierà nuovamente a cambiare, per svoltare decisamente in negativo nel corso del prossimo weekend, con i termometri che, complici anche le piogge e i temporali, torneranno a scendere su tutto il territorio nazionale. Insomma, questi continui rialzi termici seguiti da crolli improvvisi delle temperature non ci spiazzano ormai più, forse saremo più sorpresi quando il vero freddo simil-invernale arriverà in maniera stabile anche sull’Italia.