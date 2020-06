Due milioni



Il 30% degli italiani non la vuole, un altro 30% non ha deciso. Solo il 40% scaricherà Immuni sul suo smartphone. E si tratta soprattutto di anziani. Mentre i giovani sono più spesso scettici, sospettosi nei confronti dell’app. La differenza più evidente tra i favorevoli e i contrari all’applicazione più divisiva degli ultimi tempi non è demografica né sociologica, è soprattutto psicologica, tra chi si sente coinvolto nella gestione del proprio e dell’altrui rischio e chi meno.Questi dati sono solo una parte delle informazioni raccolte da un sondaggio realizzato dal Centro di ricerca EngageMinds HUB dell’Università Cattolica di Cremona, che indaga l’impatto psicologico dell’emergenza Covid-19. “Abbiamo lavorato su un campione rappresentativo della popolazione italiana per studiare le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle percezioni, preoccupazioni e aspettative dei nostri connazionali”, spiega Guendalina Graffigna, direttore di EngageMinds HUB, professore ordinario di Psicologia dei consumi e della salute alla Cattolica di Piacenza, nonché responsabile della ricerca. “Questa su Immuni – spiega – è parte di un’indagine più ampia, condotta nell’ambito del progetto Craft, Cremona agrifood technology, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e che nasce per dare voce ai cittadini e alle loro preoccupazioni e per aprire spazi di dialogo e di coinvolgimento. Gli aspetti psicologici sono mutevoli ma predittivi di comportamenti futuri e conoscerli può invertire tendenze”. Per esempio nei confronti di questo strumento di contact tracing la cui efficacia è direttamente collegata al volume dei download: secondo alcune stime per fare davvero la differenza Immuni dovrebbe essere scaricata dal 60% della popolazione.

A oggi i download ammontano a 2 milioni. “Un numero che è un segnale d’allarme e che conferma i nostri dati, che dicono che il 60% degli italiani rifiuta Immuni o è in dubbio, una quota di popolazione nella quale emerge soprattutto il timore che Immuni ci inserisca in una sorta di grande fratello”, ragiona Graffigna. Un timore che un po’ stupisce, perché a prescindere da questa applicazione, in un grande fratello ci siamo già, visti tutti i sistemi che di fatto ci tracciano non solo nei movimenti fisici ma anche nelle attività online e che sono già nei nostri smartphone. “È vero – conferma Graffigna – però questa app è come se oggettivasse l’idea del controllo”, come se la rendesse concreta.

I giovani e il timore di perdere libertà

Stando all’indagine della Cattolica gli over 60 sono più aperti e disponibili a utilizzare Immuni dei giovani tanto che, tra gli anziani, la fetta di popolazione che si mostra più propensa a scaricare l’app sale al 58% rispetto al 40% del campione generale. Un risultato che potrebbe sembrare controintuitivo: in fondo i giovani hanno più dimestichezza col digitale di chi è più avanti con l’età. “Però i giovani sono più preoccupati di perdere libertà. Inoltre c’è un fenomeno molto studiato in psicologia che si chiama reattanza e consiste nella tendenza quasi automatica a rifiutare quello che viene percepito come una imposizione. E la reattanza è fisiologicamente più presente delle fasce giovanili”, è la risposta dell’esperta.

Tollerare l’incertezza

Chi non è occupato è più critico nei confronti di Immuni di chi è socialmente più inserito, che è quindi tendenzialmente più propenso a scaricare l’app. “Sembra che una condizione di difficoltà sociale renda più negativi e sospettosi nei confronti di iniziative come Immuni”, riflette la psicologa. “Il fatto è che stiamo vivendo un periodo di oggettiva incertezza ma non tutti sono capaci di tollerarla, l’incertezza. Chi ha strumenti culturali o personali per farlo è più compliante, cioè nel nostro caso specifico aderisce di più a Immuni. Chi ha più frustrazioni o chi è più affaticato è più sfiduciato”.

Il livello di engagement

La paura è una forte motivazione: chi è più spaventato dell’epidemia è anche più predisposto a utilizzare un sistema di contact tracing: il 49% rispetto al 31% di chi è meno in allarme. Ma soprattutto, a fare la differenza sembra essere il cosiddetto livello di engagement, cioè la misura del coinvolgimento psicologico nella gestione della propria salute e di elaborazione di un senso di responsabilità personale verso la prevenzione: solo il 16% di chi ha un basso livello di coinvolgimento si dichiara orientato all’uso dell’app Immuni, mentre il dato sale al 45% tra coloro con un coinvolgimento elevato. “Non tutti si sentono responsabili per sé stessi allo stesso modo – è il commento dell’esperta – c’è chi tende a delegare, chi viene sopraffatto dagli eventi, ci sono i fatalisti che tendono a non essere disponibili nei confronti dell’app. Poi c’è chi pensa di poter agire sul proprio livello di rischio e sul livello di rischio altrui, ed è in genere più aperto a Immuni. In ogni caso il livello di coinvolgimento è più legato a esperienze precedenti o alla personalità che non aa condizioni sociodemografiche. È insomma trasversale tra fasce d’età, generi e classi”. E anche tra condizioni di salute: l’atteggiamento medio nei confronti dell’app di tracciamento – è uno dei risultati della ricerca – non cambia tra chi ha una patologia cronica o tra le fila del personale sanitario, il cui atteggiamento verso l’app in effetti è in linea con la percentuale del campione nazionale.



La sfiducia nella scienza



Mentre nella fase 1 di contrasto al virus la fiducia nella ricerca scientifica era elevata, oggi in piena fase 2, si coglie un calo di aspettative. È una sensazione o no? E ha a che vedere con la diponibilità nei confronti di sistemi di tracciamento? “Non è una sensazione, nel corso delle settimane la fiducia nella scienza si è effettivamente ridotta. E si capisce la ragione– afferma Graffigna –. Il cittadino comune ha visto sui social e in tv esperti discutere anche animatamente tra loro. Ma il cittadino comune non sa, e non è tenuto a sapere, che la discussione appartiene al mondo della scienza. Inoltre non riuscendo a decifrare i messaggi è stordito dai toni, che sono stati e sono, anche alti”.



Tanta informazione: e l’educazione



“Abbiamo avuto un’epidemia di informazioni sul Covid19, ma è mancata una campagna di educazione articolata e strutturata sul virus. Sono passati messaggi anche contraddittori che hanno disorientato tanti, perché non tutti hanno una base culturale scientifica che faccia da filtro”, dice Graffigna.

Come dire che se e ti arriva tutto ma anche il contrario di tutto, o quello che a te sembra il contrario, ti sfiduci, forse anche ti arrabbi, e rifiuti anche strumenti di protezione personale e sociale, come Immuni? “Sì è così – dice l’esperta -. Un peccato: perché rischiamo di perdere l’occasione di rendere i cittadini alleati della ricerca, della prevenzione e del sistema sanitario pubblico, che è nostro di tutti noi. Tornando a Immuni – conclude – questa app andrebbe spiegata, accompagnata e proposta con campagne educative come uno strumento di salute personale e pubblica, di responsabilità verso sé stessi e la comunità”.