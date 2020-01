Notte di terrore per un pensionato di 78 anni, immobilizzato e rapinato a casa, ad Altofonte, nel Palermitano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, in due si sarebbero intrufolati nella notte tra lunedì e martedì scorsi nell’abitazione dell’anziano. Dopo averlo bloccato, legandolo a una sedia, e imbavagliato, avrebbero messo a soqquadro la casa, portando via alcuni pezzi di argenteria. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il pensionato, che è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto, è stato condotto in ospedale per accertamenti.

Fonte