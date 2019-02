Oltre 70 le persone evacuate dalle loro case. A spiegare ieri la situazione all’AdnKronos, il responsabile della Protezione civile regionale Maurizio Mainetti, che avvertiva come ”la cifra è in evoluzione e destinata a salire, nelle prossime ore”. Nella zona ”vivono circa 250 persone” sottolineava. ”La piena del Reno è stata piuttosto importante e ha colpito anche l’area tra Casalecchio e Bologna (zona Triumvurato, ndr) e il quartiere di Borgo Panigale, in particolare aree giochi e parcheggi, oltre ad alcune abitazioni all’ingresso della città, dove abitano famiglie che sono state evacuate”, ha detto Mainetti.

