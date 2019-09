Raccontare donne “non stereotipate, non per forza accoglienti”. E’ l’obiettivo di Rai Fiction e del suo direttore Eleonora Andreatta con la serie tv ‘Imma Tataranni, sostituto procuratore‘, in onda su Rai1 per sei serate a partire da domenica 22 settembre prossimo, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ‘Come piante tra i sassi’, ‘Maltempo’, ‘Rione Serra Venerdì’ editi da Einaudi. Imma Tataranni, infatti, non è un sostituto procuratore qualsiasi. È scomoda, come a volte la verità, e ostinata come una pianta che cresce tra i sassi. La serie infatti è ambientata a Matera e vede Vanessa Scalera nei panni della protagonista, accanto ad Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, con la partecipazione di Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. La regia è di Francesco Amato e la produzione è Rai Fiction-Itv Movie.

