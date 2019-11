Uno schizzo di vernice nera sulle targhe delle strade intitolate alle vittime delle leggi razziali. Nella notte tra martedì e mercoledì, sono state prese di mira quelle alla memoria di Nella Mortara e Mario Carrara, nel XIV Municipio. Presentate una settimana fa dalla sindaca Virginia Raggi, avevano sostituito la vecchia toponomastica.

Al loro posto c’era una doppia targa con il nome di uno dei firmatari del Manifesto della razza fascista, Arturo Donaggio. Ora lo schiaffo all’iniziativa del Campidoglio: neanche le telecamere installate a pochi centimetri dalle due lastre, diventate obiettivi da tiro al bersaglio, hanno evitato lo scempio.

Imbrattate targhe delle strade intitolate la settimana scorsa a chi ha combattuto contro fascismo e razzismo, prima erano dedicate a firmatari del “Manifesto della razza”. Gesto vergognoso. Ripuliamo subito. pic.twitter.com/fGp18NBqqI — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 27, 2019

“Gesto vergognoso, ripuliamo subito”, scrive su Twitter la sindaca, allegando una immagine delle targhe di largo Nella Mortara e via Mario Carrara imbrattate, in zona Battistini. “Non fermeremo mai il nostro impegno contro la cultura dell’odio”, ha commentato in un post il senatore Pd Ernesto Magorno.