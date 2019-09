Titolo: IMBALLATORE PATENTINO CARRELLO FRONTALE, CARROPONTE E LAVORO IN QUOTA



Azienda: Lavoropiù



Descrizione: , una risorsa per la posizione di: IMBALLATORE PATENTINO CARRELLO FRONTALE, CARROPONTE E LAVORO IN QUOTA La risorsa dovrà utilizzare… carrello frontale, carroponte e lavoro in quotae provenire da settore carpentieria- lattoneria, falegnameria. Requisiti…

Luogo: San Donato Milanese, Milano