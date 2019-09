“I tempi richiesti dagli esami sono stati incompatibili con un accertamento della malattia in vita”. E questo, come spiega in una conferenza stampa il pm Tiziana Siciliano, il motivo per cui non è stato possibile diagnosticare in tempo l’aplasia midollare a Imane Fadil, la teste del caso Ruby morta all’Humanitas di Milano il primo marzo dopo un mese di agonia. L’aplasia midollare, cioè l’incapacità del midollo di produrre cellule sanguigne e piastrine, è oggi riconosciuta dalla procura di Milano quale causa certa del decesso della giovane. Per questo oggi la procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto per omicidio volontario.

