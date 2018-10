È in arrivo Imagine, il film di Yoko Onoche per l’occasione del compleanno di John Lennon uscirà in tutte le sale cinematografiche.

In occasione dell’anniversario della nascita di John Lennon, ex Beatle venuto al mondo il 9 ottobre del 1940, uscirà in tutte le sale il film Imagine, il lungometraggio rimasterizzato presso gli Abbey Road. Nel clip vedremo alcune delle immagini della vita quotidiana di John, ripreso negli ultimi anni della sua vita in compagnia di Yoko Ono, sua storia compagna. Il tutto, ovviamente, accompagnato dalle musiche dell’album immortale Imagine.

Imagine: il film su John Lennon

Finalmente la domanda quando esce il film su John Lennon, per dirla alla brutta, ha una risposta: il lungometraggio arriverà in tutte le sale italiane l’8, il 9 e il 10 e sarà una occasione imperdibile per tutti i fan di Lennon, e sopratutto, di Imagine.

Nel film si verrà guidati alla scoperta del disco e della vita del suo autore attraverso un montaggio a cavallo fra sogno e realtà, fra folle psichedelia e scene tratte dal quotidiano. Alla produzione e regia, ovviamente, c’è Yoko Ono, e nel film ritroveremo alcune star incredibili, fra cui Andy Warhol, Jack Palance, Fred Astaire e anche il grande George Harrison.

Imagine: Yoko Ono e un film musicale

La data non è certo casuale, ma vuole celebrare l’anniversario di uno dei più grandi musicisti di sempre, scomparso sicuramente troppo presto. In questo film ogni canzone verrà visualizzata tramite delle precise immagini, dalle sedute di registrazione in studio a clip sognanti: un vero e proprio film musicale, capace di unire immagini e suono, e con l’obiettivo di far rivivere in tutti noi quello che era, è stato e sarà sempre John Lennon.

Imagine è distribuito in Italia da Nexo Digital in collaborazione con Radio Deejay, Rockol, MYmovies e ONstage, patners ufficiali, e anche in collaborazione con i Beatlesiani d’Italia Associati, Universal Music e Edizioni L’ippocampo.