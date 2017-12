L’arcivescovo di Taranto chiede di pregare perchè sull’Ilva prevalga il bene comune. Per la messa di Natale, monsignor Filippo Santoro, ha disposto che in tutte le chiese dell’Arcidiocesi, nella parte della messa riservata alle intenzioni dei fedeli, ci sia una specifica preghiera dove si chiede che prevalga il bene comune, che le autorità ritrovino la concordia e che sia data soluzione ai problemi della salute, dell’ambiente e del lavoro.

I prossimi giorni si annunciano decisivi per una svolta nella vicenda Ilva. Programmata, a partire dal 10 gennaio prossimo, una serie di incontri al Mise tra Am Investco (il nuovo investitore dell’Ilva) e i sindacati per continuare l’approfondimento sul piano industriale e su quello ambientale, adesso il vero nodo da sciogliere riguarda il conflitto aperto da Regione Puglia e Comune di Taranto proprio sul piano ambientale (presentato da Am Investco e approvato con Dpcm a fine settembre).

I due enti locali, nelle scorse settimane, hanno impugnato con un ricorso al Tar di Lecce proprio il Dpcm in questione. Gli appelli fatti dai sindacati, a partire dai leader Camusso, Furlan e Barbagallo, ma anche e soprattutto dal premier Gentiloni, dal ministro Calenda e dal segretario del Pd, Renzi, affinchè il ricorso sia ritirato non hanno sortito effetto alcuno.

Sebbene Regione Puglia e Comune di Taranto abbiano ritirato la richiesta di sospensiva (la misura cautelate) relativamente al ricorso – e questo vuol dire che nella prima udienza del 9 gennaio al Tar non accadrà nulla in quanto i due enti locali puntano al giudizio di merito -, la situazione non si è rasserenata affatto. Anche se il giudizio di merito arriverà nell’arco di alcuni mesi e quindi ci sarebbe il tempo per discutere e trovare un’intesa, il fatto che il ricorso al Tar rimanga comunque in piedi viene visto come un grande ostacolo ai fini della cessione dell’Ilva ad Am Investco, la società formata da Arcelor Mittal,

primo produttore mondiale di acciaio e da Marcegaglia.

Nelle ultime ore, poi, la situazione si è aggrovigliata perchè Arcelor Mittal ha scritto al Governo e ai commissari dell’Ilva annunciando che vuole rivedere il contratto firmato a giugno perchè la situazione nel frattempo è cambiata.