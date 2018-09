Iliad, le offerte a confronto

(Fotogramma)

Iliad sempre più competitiva. L’operatore tlc francese, per festeggiare i due milioni di utenti conquistati in poco più di tre mesi dal suo sbarco in Italia, ha lanciato una nuova offerta. Una promozione che, a solo un euro in più, può essere scelta in alternativa a quella a 6,99 euro tuttora disponibile fino al raggiungimento di 200mila utenti. Ma qual è la differenza tra le due offerte Iliad?

OFFERTA 6,99 – Presentata a fine luglio dopo quella di lancio, l’offerta a 6,99 euro prorogata per altri 200mila utenti prevede 40 GB al mese in 4G/ 4G+ in Italia, 3 GB in Europa e minuti e sms illimitati;

OFFERTA 7,99 – L’offerta appena lanciata invece, riservata a 500.000 utenti, offre ulteriori 10 GB in Italia (per un totale di 50 GB) 4 GB in Europa e minuti e sms sempre illimitati a 7,99 euro.

Entrambe le offerte sono senza vincoli e senza costi nascosti, garantisce la compagnia, con un prezzo garantito “per sempre”. Gli utenti quindi possono scegliere tra le due offerte, fino al raggiungimento delle soglie indicate. E’ possibile sottoscriverle online sul sito www.iliad.it e tramite Simbox presso gli iliad Store e Corner diffusi in tutta Italia.