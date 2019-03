Ilary Blasi da quando è approdata al Grande Fratello Vip è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset e dopo aver condotto tre edizioni del reality show, l’evento sportivo Balalaika ed il Wind Summer Festival, dal prossimo autunno potrebbe approdare al timone di uno storico programma del Biscione che tornerà in pompa magna (nonostante nessuno ne sentisse la mancanza): sto parlando di La Sai L’Ultima.

Il programma negli anni ’90 è stato un vero e proprio cult e – insieme a Paperissima con Marco Columbro e Lorella Cuccarini – ha cresciuto un’intera generazione (la mia!) a suon di barzellette, freddure, risate, gaffe e papere.

La Sai L’Ultima nelle 11 edizioni in cui è andata in onda ha visto alternarsi vari conduttori, anche se i più iconici restano senza ombra di dubbio Gerry Scotti e Natalia Estrada (che insieme ne hanno condotte solo 3, mentre da divisi ben 7). La prima edizione è datata 1992, mentre l’ultima (chiusa in anticipo a causa dei bassi ascolti) è del 2008 con Lorella Cuccarini e Massimo Boldi.

A distanza di 11 anni pare che Mediaset abbia deciso di rispolverare il format e di riproporlo in una veste inedita con Ilary Blasi che potrebbe essere affiancata da Francesco Totti o Teo Mammucari.

L’accoppiata Blasi-Totti è sicuramente vincente, ma può davvero un programma di barzellette avere un suo pubblico nel 2019? L’ironia di oggi è fatta di black humor, freddure, meme e soprattutto gif. Come può tutto questo arrivare in televisione?