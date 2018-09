Due settimane fa a Mattino 5 hanno svelato il presunto motivo della mancata presenza di Ilary Blasi e Francesco Totti al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni.

“Mancava pure la coppia d’oro Ilary Blasi e Francesco Totti. I due si erano in un certo senso autoinvitati e subito Fedez e Ferragni avevano provveduto ad invitarli ufficialmente via social. Una modalità troppo moderna, che Totti e Blasi secondo quanto ci risulta non hanno gradito. Peccato perché il matrimonio è stato davvero divertente”.

Adesso però è la diretta interessata a dire la sua verità. Ilary intervistata dal settimanale Chi ha spiegato come mai non è andata alla corte dei Ferragnez.

“Perché non sono andata al matrimonio dell’anno? Perché ero impegnata qui al Grande Fratello Vip. […] Io e Francesco e Fedez e Chiara non siamo la stessa cosa. Chiara Ferragni e Fedez vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per niente, guardi il mio Instagram come è abbacchiato. Le nostre nozze sono state un po’ come un regalo ai romanisti, niente di più e niente di meno. Era un po’ come invitarli al nostro matrimonio, sposarci tutti insieme.”